Путін – вор! У Росії школярі почали флешмоб

Російські школярі розпочали дуже ризиковий флешмоб – почали масово писати на дошках – Путін вор! Акцію влаштували на підтримку десятикласника з Красноярського краю.

Він перший написав крейдою на шкільній дошці “Путін вор”, і за це вчителька історії кричала на підлітка і погрожувала. Казала, що приведе поліцію. Згадувала, що колись за такий вчинок могли розстріляти.

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Тоді в одній із соцмереж з’явилась ця новина і вже за кілька годин – учні Красноярська, Нижнього Новгорода та інших Російських міст почали розміщувати і свої фото із написом Путін вор. Хтось великими літерами на дошці, а хтось у зошиті – під розв’язком задачі, реакції влади на це поки немає.

До слова, труси для боягузів: Полякова почала флешмоб своїм оголеним фото (18+).

Опубліковано Листопад, 14 в 22:01



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