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Путін вигадав, як правити Росією до скону – очолить Держраду

Багаторічний голова уряду Дмитро Медведєв може стати заступником глави Радбезу Росії. А на пост прем’єра Путін вже запропонував чинного голову Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна, маловідомого у великій політиці.

Експерти припускають, що такий невпливовий прем’єр не опиратиметься реформам, адже президент пропонує змінити систему влади в Росії. Нині президент призначає голову уряду, вже скоро, цим займатиметься парламент.

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Експерти вважають, що Путін свідомо зменшує повноваження президента, адже після завершення своєї каденції 2024-го року не зможе обіймати цю посаду. Однак владу Володимир Володимирович випускати не збирається, тому прагнутиме контролювати парламент і для цього йому можуть створити нову посаду. В Росії це називаєть трансферт влади – тобто, зміну місця, звідки Путін і надалі керуватиме Росією.

Для нього готують пост голови Держради – цей орган не існує, але найближчим часом буде прописаний у конституції. Посада передбачатиме форму нагляду за діями парламенту.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як формується уряд в РФ.

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