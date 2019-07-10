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Пєсков: Кремль не веде переговори про звільнення українських моряків

Кремль не веде жодних переговорів з Києвом щодо звільнення українських моряків. Повідомив спікер російського президента Дмитро Пєсков.

Він розповів, що начебто було листування і питання порушували на зустрічі контактної групи, але поки результатів немає. Москва відмовляється виконувати рішення міжнародного трибуналу, який зобов’язав звільнити українських моряків і кораблі, незаконно захоплені біля Керченської протоки торік восени.

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Адвокат Микола Полозов зазначив, що у справі почався новий етап. Усім двадцяти чотирьом полоненим оголосили остаточне обвинувачення, і тепер триває ознайомлення з матеріалами. На це потрібно щонайменше кілька місяців.

До слова, Парламентська асамблея ОБСЄ визнала українських моряків, які були захоплені Росією, військовополоненими.

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