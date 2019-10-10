Питання Криму закрите назавжди – МЗС РФ

Кремль звинуватив Київ у спробі зірвати домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, начебто це українська сторона не займається відведенням військ з населених пунктів Золоте і Петрівське.

Україна вкотре підкреслила, що розведення може початися лише коли на визначених ділянках протягом семи днів буде дотримано режиму тиші. Та бойовики постійно обстрілюють позиції наших військових.

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Також Москва заявила, що не збирається навіть обговорювати питання повернення Криму під час найближчих зустрічей. Заступник російського міністра закордонних справ Андрій Руденко зазначив, що ні в нормандському форматі, ні на будь-яких інших майданчиках цього не буде і це питання закрите назавжди.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що помічники президентів країн-членів нормандської четвірки ведуть підготовку до зустрічі.

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