QR-паспорт для тварин в Україні: навіщо потрібен і як отримати

У багатьох європейських країнах знайти загублену тварину за лічені години – це норма. В Україні швидше щасливий збіг обставин. А статистика шокує, щороку наші громадяни гублять 30 тис. хатніх улюбленців. І більшість з них, опинившись на вулиці, приречені на загибель. Аби змінити це, вітчизняні IT-фахівці розробили QR-паспорт для чотирилапих, який допомагає швидко знайти пухнастика. Стартап уже визнали одним із трьохсот найкращих у світі.

Усе, що потрібно власнику, – зареєструватися на сайті, замовити іменний жетон та заповнити профіль свого улюбленця. Так тварина потрапляє до міжнародної бази даних. Тож не загубиться навіть перебуваючи за кордоном.

За статистикою, в Україні щодня гублять 100 тварин і лише кожного п’ятого вдається знайти й повернути додому.

Факти ICTV раніше писали про умови та ціни готелів для тварин у Києві.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.