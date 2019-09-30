Рада може дозволити приватному бізнесу освоювати космос

Космічними технологіями має займатися не лише держава, але й приватний бізнес. У парламенті вже зареєстрували законопроект, який демонополізує космічну галузь.

Про механізми відкриття цього ринку сьогодні говорили на круглому столі в комітеті Верховної Ради з економічного розвитку. На зустріч, окрім депутатів, прийшли керівники державних підприємств, які працюють у цій галузі.

За словами обранців, за останні роки держава майже не фінансувала космічні розробки. Заводи ледве могли платити зарплати. І якщо приватним компаніям законодавчо дозволити працювати на ринку, то країна лише виграє. Бо це інвестиції, нові робочі місця і розвиток високотехнологічного виробництва.

– Україна має бути країною, яка виробляє і експортує складні технологічні товари, а не сировину. І Україна має підтримувати цю промисловість, створювати умови, щоб ця галузь розвивалася, – зазначив заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський.

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У світі вже давно приватний бізнес опановує космос на рівні з державою. Зокрема, у США кожен вкладений долар приніс прибуток усемеро більший. У Європі – так само. Тож в України є всі шанси повернути собі статус космічної держави, і продавати не окремі ракетні технології, а повноцінний продукт.

Щоправда, для приватних компаній будуть деякі обмеження. Їх не допускатимуть до проектів, пов’язаних з національною безпекою.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що NASA розслідує перший в історії злочин у космосі.

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