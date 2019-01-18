Рада пішла на канікули – коли почнеться нова сесія

На останню на цій сесії годину запитань до Уряду міністрів прийшов перший віце-прем’єр Степан Кубів. Про ситуацію в енергетиці докладно розповів профільний міністр Ігор Насалик. Повідомив – попри те, що з 2016 року ціна на газ і вугілля значно зросла, електроенергія подорожчала лише на 5%. За цей час Україна вдвічі зменшила споживання антрацитової групи вугілля, а 2019-ого взагалі не планує його купувати. Та все ж найбільша проблема – вугільна галузь. Якщо грошей на реформування і модернізацію не буде – то доведеться деякі шахти захоплювати.

Послухавши звіт урядовців, депутати розглянули і провалили постанови, які заважали спікеру підписати ухвалені напередодні законопроекти про перехід релігійних громад до нової української Православної Церкви. Одразу ж після голосувань Андрій Парубій їх підписав і прозвітував про роботу Ради на цій сесії.

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Ухвалено 140 рішень, 75 з яких закони. Серед найважливіших документів, на думку спікера, це закони на підтримку української армії та військовослужбовців. А справді історичною подією стало створення Православної Церкви України і отримання Томосу.

Наступного разу в залі під куполом планують зібратися вже наступного місяця – 5 лютого. Насамперед, планують ухвалити зміни до Конституції та закріпити в Основному законі курс України до НАТО і Європейського Союзу.

До слова, у КМДА розробили проект, який додасть 35 млн у бюджет Києва.

Опубліковано Cічень, 18 в 17:45



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