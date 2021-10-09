Рада внесла зміни до закону після хаосу в ЦНАПах

8 жовтня народні депутати дослухались до скарг українців та пролонгували на дев’ять місяців норму про обов’язкове щорічне подання документів про кінцевих бенефіціарних власників.

До цього кінцевим терміном для оновлення даних у Єдиному державному реєстрі відомостей було 10 жовтня.

Тих, хто не встигав до цього часу подати документи, чекав штраф на суму від 17 до 51 тис. грн.

Через це підприємці, бухгалтери, волонтери, представники громадських організацій та благодійних фондів тиждень шикувалися в черги до ЦНАПів за талонами на прийом.

– Я волонтер, проводила реабілітацію учасників АТО, а зараз маю тут розказати, що в мене немає офшорів та подвійних бенефіціаріїв, – гнівається жителька Івано-Франківська Олена Рожнова.

Після нарікань людей запрацювала електронна черга. Однак процедуру реєстру це все одно не пришвидшило, оскільки вона є дуже складною.

– Ми фізично не можемо опрацювати таку кількість звернень. Кінцевими бенефіціарами є фізичні особи, які мають паспорт старого зразка у формі книжечки. А документ відповідно до вимог законодавства необхідно завірити в нотаріуса, – пояснює директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.

Згідно із наказом Міністерства фінансів, юридичні особи, які зареєструвалися до набрання чинності цього документу, тобто до 11 липня 2021 року, мали до 10 жовтня надати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

Однак через те, що ні юридичні особи, ні державні реєстратори не встигали до цього часу виконати необхідні вимоги, 8 жовтня народні депутати проголосували за законопроект 5807, чим продовжили термін подання відомостей про бенефіціарних власників для юридичних осіб із трьох місяців до року.

Фото: Dreamstime

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