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Факти / Відео / Україна

Радіо НВ, Radio ROKS та Армія ФМ: як працюють популярні станції

13 лютого світ відзначає Міжнародний день Радіо. Це свято було започатковане 2011 року Генеральною Конференцією Юнеско. Попри стрімкий розвиток цифрових технологій – радіо досі для багатьох лишається важливим інформаційним та розважальним джерелом. Радіо ми слухаємо зранку на кухні, протягом дня за кермом. Там і найсвіжіші новини, і актуальна музика.

Любити не себе на радіо, а радіо в собі, і бути відвертим зі своїм слухачем – ось  і всі секрети популярності від ведучих ранкового шоу Камтугеза на Radio ROKS Сергія Кузіна та Соні Сотник. Вони дарують своїм слухачам енергію та настрій на цілий день. За все те їм  віддячують сповна – полиці у невеличкій студії завалені подарунками.

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Всесвітній день радіо: яке свято 13 лютого

Проте не лише розвагами славиться українське радіо. Інформувати та навчати – такий тренд задало радіо НВ. В ефірі обговорюють геть усе – від міжнародної політики, науки і культури до їжі, моди і мандрівок. Торік розбавили серйозні розмови музикою.

Важливе радіо і на передовій. Саме через нього наші військові мають можливість дізнаватись про найважливіші новини. Армія ФМ успішно виконує свою функцію та доносить до цивільних, що війна ще триває, а до військових, що про них пам’ятають.

Раніше Факти ICTV публікувало 5 фактів про радіо.

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