Рай, але тільки на папері. Куди йдуть гроші замість розвитку Здорівців

Не село – а справжній рай мав би бути у Здорівці на Київщині. За даними сайту державних закупівель тут і літній кінотеатр, і новенькі магістралі, і новітній стадіон. Чиновники дбають про жителів, на благоустрій щомісяця витрачають сотні тисяч гривень. От тільки все це на папері.

За документами сільської ради їхній населений пункт – найкращий у районі. На відновлення соціальної інфраструктури місцеві урядники лише за останній рік виділили не один мільйон гривень.

А на ремонт деяких ділянок чиновники взагалі виділяли гроші по кілька разів на місяць. Натомість, люди дорожників тут не бачили більше року. Та цинізму урядовців тут не має меж.

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І якщо зайти на сайт державних закупівель, то суми, витрачені на благоустрій села Здорівка, вражають. Приміром, маючи у своєму штаті двірника, сільська рада влітку заплатила на косіння трави 600 тис. грн. На ремонт неіснуючої автостоянки – понад 100 тис. А на міфічні тротуари 300 тис. грн.

Пояснювати про витрати очільниця села не хоче не лише журналістам, але й односельчанам.

Активісти вже звернулися до правоохоронців. Надали й докази, що всі роботи село замовляє виключно в однієї фірми. І спеціально вартість виставляє до двохсот тис. грн. Бо якщо сума більша, доведеться проводити тендери. І доки силовики наче проводять розслідування, керівництво села зробило ще одну не дешеву покупку.

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