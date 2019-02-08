Рак бронхів, легень і яєчників. Чому в Україні не заборонять азбест

Крок уперед, два назад. Так рухається Україна в питанні користування азбестом. За даними всесвітньої організації охорони здоров’я 100 тис. людей гинуть щороку через хвороби, спровоковані цим матеріалом, з якого найчастіше роблять звичайнісінький шифер. Тож понад 10 років азбест заборонений в ЄС, Японії, Австралії.

Кілька років тому крок до заборони небезпечного матеріалу зробила й Україна. МОЗ ініціювало припинення виробництва, з огляду на важкі наслідки, спричинені азбестом, такі як рак бронхів, рак легень, рак яєчників.

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Та виробники вважають таку заборону перевищенням повноважень. Кажуть, відбулася підміна понять, бо вони використовують нешкідливий різновид азбесту. Він є у понад трьох тисячах виробів – окрім покрівлі, різні труби, шнури, азбестовий картон.

Мін’юст став на бік виробників, мовляв, це втручання у господарську діяльність підприємств. Розпочалися суди. А допоки триває юридична тяганина, азбестові сполуки широко використовують всюди. В Україні досі використовують до 1000 різних сполук. І, незалежно який його різновид, він – канцерогенний.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому шифер з хризотилового азбесту безпечніший за аналоги.

Опубліковано Лютий, 08 в 20:09



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