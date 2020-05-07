Рак не чекатиме. Чому онкохворим дітям треба чекати результати ПЛР тестів 10 днів

Батьки онкохворих дітей змушені платити за ПЛР тести для себе та дітей, щоб їм дозволили госпіталізацію. Середня ціна одного ПЛР тесту 2400 грн. Більшість батьків таких грошей не мають, тому звертаються по допомогу до благодійних фондів.

Після суспільного резонансу, міністр охорони здоров’я пообіцяв, що тести будуть безкоштовні. Але чекати результатів треба не 2-3 дні, як обіцяють у МОЗ, а 10 днів. Для онкохворих – це надто багато. Тому поки держ.лабораторії не почнуть працювати швидше, пацієнтів і надалі виручатимуть благодійники.

Усе задля того, щоб убезпечити від Covid-19 і лікарів, і пацієнтів, – пояснюють в Інституті раку. І визнають, це власна ініціатива, згори не примушували.

Після розголосу, на проблему таки відреагували у профільному міністерстві. За тестування має заплатити держава, – запевнив очільник МОЗу Макcим Степанов. І стосується це не лише онкохворих, а й усіх госпіталізацій та планових операцій.

Тому благодійники не квапляться видихати з полегшенням, їхня допомога ще знадобиться.

Факти ICTV раніше писали про те, як в Україні проводять ПЛР-тести.

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