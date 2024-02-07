Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Ракета забрала життя чоловіка… потужна атака на Миколаїв | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
– Атака на Миколаїв 07.01.2024: загинула людина.
– Атака на Дніпропетровщину: постраждали двоє людей.
– Євросоюз має виконати три основних кроки, щоб збільшити постачання снарядів до України – Кулеба.
– Сьогодні пройшов Київський міжнародний форум з кібербезпеки.
– Створення Сил безпілотних військ відкриє нові можливості у застосуванні дронівю.
– Starlight Media долучається до емоційної підтримки воїнів завдяки інтерактивним проєктам.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:00 (07.02.2024).
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