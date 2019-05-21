Ракетобудування і дослідження Місяця: конференція з космічних технологій у Дніпрі

Супутникові технології, ракетобудування і дослідження Місяця. Про останні досягнення в цих сферах говорять нині у Дніпрі. В конструкторське бюро Південне з’їхалися понад 500 науковців з різних країн. І Україна на рівні з усім світом бере участь в освоєнні космосу.

Саме Дніпро вже шість десятиліть є космічною столицею країни, а тутешні розробки в ракетно-космічній сфері забезпечують Україні статус космічної держави. Серед них – десятки модифікацій носіїв і супутників, які використовують у всьому світі. Як, наприклад, найпотужніший в Україні суперкомп’ютер, який допомагає у 300 разів швидше розрахувати аеродинаміку ракетоносіїв.

За чотиришаровим і куленепробивним склом випробовують комплектуючі до навігації. Сучасна техніка підвищує точність виведення на орбіту супутників та ракет. КБ Південне має чим пишатися. Саме тут виготовлений модуль для висадки людини на Місяць – так званий Блок Е. Одним з розробників якого був Леонід Кучма. Тепер важливо унікальні знання передати молодим.

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За нового президента має змінитися політика всієї держави щодо розвитку космічних технологій, адже, наприклад, космічний хаб Південмаш та КБ Південне – за визначенням Леоніда Кучми, є потенційною Силіконовою долиною не лише України, а й усієї Східної Європи.

– В мене є надії, що на високотехнологічні галузі буде звернена увага, бо якщо глянути на ВВП за минулий рік, то на першому місці сільське господарство, на другому торгівля, на третьому металургія і хімія. То якщо ми такими кроками будемо рухатися надалі, то що буде з Україною? – зазначив другий президент України Леонід Кучма.

І було би добре, якби теперішні можновладці так думали про країну, як це вміли робити за часів президентсва Кучми, – наголошує головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. У легендарній Мечці з першого дня війни рятують важкопоранених бійців і сучасні технології дніпровських науковців медикам неабияк допомагають.

Учасники конференції з космічних технологій одностайні – їхня зустріч це унікальний шанс, щоб налагодити міжнародні зв’язки і показати, що Україна залишається у клубі провідних космічних держав.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як сьогодні працює КБ Південне.

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