Ракети і метеостанції. Чим українські діти дивують на чемпіонатах із роботехніки

Технології майбутнього вже сьогодні. Спроектувати робота, написати програму, зібрати ракету чи створити метеостанцію – цим займаються діти в одній зі шкіл робототехніки на Дніпропетровщині. З самого малку десятки її вихованців знають, що таке штучний інтелект і як використовувати його на практиці. А свої найкращі розробки випробовують на чемпіонатах із роботехніки.

Сучасні класи, нова техніка та лабораторія з лазерним станком і 3D принтером – так виглядає школа робототехніки в Кам’янському, у якій десятки учнів вивчають основи інженерії та мехатроніки.

Юні техніки виборюють першість на чемпіонаті з робототехніки – голова мета підвищити безпеку на дорогах.

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Такі школи, кажуть фахівці, роблять дітей мультизадачними. Вони не просто розвивають особистість, а й навчають, де і як можна використовувати набуті знання на практиці – від роботів з елементарними датчиками до створення систем розумний будинок.

Дніпропетровщина знаменита на весь світ розробниками ракет, нинішнє покоління планує прославитися завдяки роботам, в регіоні працюють 7 шкіл роботехніки. На ремонти й обладнання приміщень витратили 15 млн грн. Навчаються діти безкоштовно.

До слова, 10 га і 300 млн грн! У Рівному зводять новий палац спорту.

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