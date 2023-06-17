Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13

Україна отримає нову військову допомогу, західна авіакоаліція для підсилення оборони українського неба розширюється. Уже почали працювати над стартом прискореної програми навчання українських пілотів.

Союзники продовжать посилювати ППО на території України та нададуть чергову партію снарядів. Усе це – результати чергового Рамштайну, що відбувся у Брюсселі. Це перша зустріч цього формату, відколи почався контрнаступ. І для військового керівництва пів сотні країн-учасниць це нагода почути від колег із Києва особисто, що відбувається на полі бою.

У незмінному фокусі – безпека українського неба. Щоб Україна була менш вразливою до російських ракет і безпілотників, партнери домовилися посилювати протиповітряну оборону. Будуть нові пускові установки й ракети до них. Сотні одиниць малої й середньої дальності від США, Британії, Нідерландів, Данії – уже на шляху до України. Свій внесок зробить і Канада. Норвегія й Данія допоможуть боєприпасами. Над цим же централізовано працює Євросоюз.

Безпеку неба, як нагадав український міністр оборони, доповнили б сучасні винищувачі, і прогрес у цьому напрямку є. Європа готується приймати українських пілотів і зараз складає програму, за якою знайомитиме їх із F-16.

На чолі навчальної авіакоаліції – Нідерланди й Данія, остання запропонувала курси на своїй території. За оцінками глави Міноборони Данії, підготовка займе щонайменше шість місяців. Заплатили Данія й Нідерланди і за додаткові Leopard для України – ще 14 надійдуть наступного року.

Втрати в техніці в контрнаступі, що розпочався, в України є, визнають у Пентагоні. Та навряд такі, як демонструють росіяни. Та й рішучість союзників надавати підтримку Україні й далі не згасла.

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