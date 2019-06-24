Раніше більше боялися: як ворог створює картинку російським пропагандистам

Від початку доби ворог 15 разів порушував режим тиші. Найбільше гатили в районі Водяного, Авдіївки, Красногорівки, Павлополя. Російські найманці застосовували 152-міліметрові арт-системи, міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Втрат серед наших захисників, на щастя, немає.

Сьогодні околиці Мар’їнки ворог обстріляв вже 5 разів. Бійці кажуть: останнім часом ворог тут помітно активізувався.

– Активізувалися. Як це проявляється? Та щодня стрільба. Зранку було темно, а вони стріляють трасерами і навіть видно звідки вони стріляють. Раніше вони більше боялися, – зазначив військовослужбовець ВСУ Байк.

Понівечені будинки, посічені дерева та подекуди зрешечений паркан – так виглядають околиці Мар’їнки на шостий рік війни. Тут кожен сантиметр землі і кожна споруда неначе попереджувальний знак – бойові дії зовсім близько. До того ж про свою присутність постійно нагадує і ворог.

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Але на передовій бійці на обстріли реагують стримано. Уважно прислухаються і лише в разі небезпеки дають відсіч. Та якщо окупанти вдарять з важкого – терпіти ніхто не буде. Бо за спинами наших хлопців кількатисячне місто. Саме завдяки мужності військових тут і досі майорить український стяг.

Та сьогодні ворог неначе випробовує нерви військовослужбовців. Після стрілецької зброї найманці взялися за гранатомети. Але бійці переконують: окупанти не атакують, а провокують. Аби створити яскраву картинку російським пропагандистам.

Якщо українські бійці не відповідають – окупанти починають бити по мирному люду. Аби потім населення повстало проти армійців. І доки на околицях Мар’їнки бійці боронять місто, жертвуючи собою, на іншій частині – вирує звичайне життя. І про те, що фронт неподалік нагадують лише постріли, які лунають за кілька сотень метрів.

До слова, Факти ICTV розповідали про втрати на Донбасі: один військовий загинув, вісьмох поранено.

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