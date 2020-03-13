Ранній нерест: коли почне діяти заборона на вилов риби

Час змотувати вудки. Через теплу зиму і ранню весну риба раніше пішла на нерест. Відповідно, і заборона на вилов діятиме не з першого квітня, як завжди – а вже за тиждень.

На Дніпрі під Черкасами сотні рибалок навіть у будній день на човнах полюють переважно на хижака: судака та щуку.

Поки немає заборони, вийшли на воду рибалки-аматори Євген та Олександр. Поки безуспішно – риба млява, рання весна вплинула і треба на це зважати.

Зазвичай, нерестова заборона розпочинається у перших числах квітня, але риба живе не за календарем, щойно вода прогрівається до потрібної температури, йде на нерест. Нині вже готова давати потомство.

Рибалки-промисловики на Черкащині вже не виходять на воду. Любителям рибоохорона хоче заборонити вилов на воді з 22 березня до 31 травня. Навіть звернулися до науковців – аби ті провели дослідження і погодили зміщення термінів весняної заборони. Ті підтвердили – через кліматичні зміни процеси змістилися на два-три тижні і нині риба вразлива, їй легше стати здобиччю рибалки.

Факти ICTV раніше писали про те, як ловити рибу під час нересту – правила та штрафи.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.