Разумков піде до суду, якщо його позбавлять депутатського мандата

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков готовий іти до суду, якщо його позбавлять депутатського мандата.

Як зазначив політик, якщо нардепи зважаться на подібний крок – їхні дії будуть незаконними.

Спікер ВР нагадав: за посаду не тримається, проте готовий у судах відстояти свою позицію.

Про можливість позбавлення Разумкова мандату днями заявляв перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко. Він припускав, що таке питання можуть розглянути на з’їзді партії.

Напередодні, 5 жовтня, Дмитра Разумкова відсторонили від головування на двох найближчих пленарних засіданнях парламенту. Таке рішення підтримали 240 народних депутатів: найбільше – від фракції Слуга народу (200 голосів).

А вже завтра, 7 жовтня, у Верховній Раді депутати мають голосувати за звільнення спікера. Засідання з цього питання вестиме голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

Майбутнім керівником Верховної Ради, ймовірно, стане нинішній перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Як повідомив журналістам у кулуарах парламенту голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, голосування за кандидатуру нового очільника парламенту може відбутися вже в цю п’ятницю, 8 жовтня.

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