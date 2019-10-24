Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Політика

Разумков у ПАРЄ: головні тези виступу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час виступу у Раді Європи заявив, що без демократичних принципів не може бути стабільної Європи.

Очільник парламенту відвідав Страсбург з віце-спікером Верховної Ради Оленою Кондратюк і головою комітету з зовнішньої політики Богданом Яременком.

Читайте: Рада не може закрити Миротворець – Разумков

Дмитро Разумков зазначив, що підтримує відмову делегації Верховної Ради брати участь у сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення делегації Росії.

Так офіційний Київ відреагував на системні порушення прав людини на окупованих територіях. Проте голова парламенту наголошує, що Україна не готова миритися зі спробами дискредитації авторитету Ради Європи.

Нагадаємо, на думку президента Франції Еммануеля Макрона, рішення повернути Росію в ПАРЄ не вказує на те, що у Європі змирилися з тим, що не вдасться вирішити так звані заморожені конфлікти на європейському континенті.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Поліграф для Слуги народу: у чому підозрюють депутатів і реакція Зеленського
Народні депутати пропонують закривати неактивні ФОП
Держбюджет 2020: зарплати, пенсії і чи варто очікувати девальвації
Раді запропонували визнати закон про люстрацію таким, що втратив чинність
Легалізація грального бізнесу: урядовий законопроект уже в Раді
Подання на Дубневича вже в парламенті – Рябошапка
Коли уряд подасть в Раду оновлений держбюджет – дата
Рада ухвалила в першому читанні закон про створення незалежного оператора ГТС

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка