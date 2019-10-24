Разумков у ПАРЄ: головні тези виступу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час виступу у Раді Європи заявив, що без демократичних принципів не може бути стабільної Європи.

Очільник парламенту відвідав Страсбург з віце-спікером Верховної Ради Оленою Кондратюк і головою комітету з зовнішньої політики Богданом Яременком.

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Дмитро Разумков зазначив, що підтримує відмову делегації Верховної Ради брати участь у сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення делегації Росії.

Так офіційний Київ відреагував на системні порушення прав людини на окупованих територіях. Проте голова парламенту наголошує, що Україна не готова миритися зі спробами дискредитації авторитету Ради Європи.

Нагадаємо, на думку президента Франції Еммануеля Макрона, рішення повернути Росію в ПАРЄ не вказує на те, що у Європі змирилися з тим, що не вдасться вирішити так звані заморожені конфлікти на європейському континенті.

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