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Реакція Зеленського на удари РФ | Страйк польських перевізників | Новини Факти ICTV за 03.11.2023

— У лікарні помер іще один працівник Нової пошти після обстрілу Харківщини.

— Зеленський відреагував на масований обстріл України.

— Як відзначають артилеристи своє професійне свято на передовій.

— Розкрадання військової допомоги США в Україні немає.

— Шпигунські відеокамери РФ на Запоріжжі.

— Страйк польських перевізників на кордоні.

— Гранти для культурних проєктів.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 10:30 (03.11.2023).

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