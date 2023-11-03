Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Реакція Зеленського на удари РФ | Страйк польських перевізників | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
— У лікарні помер іще один працівник Нової пошти після обстрілу Харківщини.
— Зеленський відреагував на масований обстріл України.
— Як відзначають артилеристи своє професійне свято на передовій.
— Розкрадання військової допомоги США в Україні немає.
— Шпигунські відеокамери РФ на Запоріжжі.
— Страйк польських перевізників на кордоні.
— Гранти для культурних проєктів.
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