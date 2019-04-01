Реакція кандидатів у президенти на результати екзит-полів

Найуважніше за екзит-полами слідкували штаби кандидатів. Хтось уже святкував перемогу. Хтось категорично не вірив опитуванням – і чекатиме остаточних результатів. Якщо ж з’ясується, що порушення були масовими, оскаржуватимуть їх у судах.

Володимир Зеленський насамперед подякував дружині. Українців запевнив – це тільки початок.

У команді президента налаштовані оптимістично. Петро Порошенко переконаний, що його прізвище таки буде у другому турі.

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У штабі Тимошенко заявили про маніпуляції. Тут оприлюднили дані власного екзит-полу. Згідно з ним, лідерка Батьківщини на другому місці, із майже 21 %.

У штабі Анатолія Гриценка цифри екзит-полу сприйняли спокійно. Кажуть: розраховували на більше. Проте оскаржувати рішення виборів не збираються.

Подякував виборцям і Олександр Вілкул. Згідно з екзит-полом, у нього рівно 4%.

До слова, ЦВК підрахувала 70% бюлетенів: результати голосування.

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