Реакція Порошенка на результати Європейської солідарності

Штаб партії Європейська солідарність розташований під відкритим небом у центрі Києва.

Петро Порошенко наголосив, що дуже важливо, що партія пройшла до Верховної Ради. За попередніми результатами екзит-полу партія набирає 8,9% голосів.

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Порошенко подякував всім виборцям, які віддали свій голос за ЄС, зазначивши, що дуже важливо мати у парламенті проєвропейські сили.

Також у ЄС заявили, що готові розпочати діалог з партією Голос Святослава Вакарчука.

Раніше Факти ICTV писали, як проходило голосування у Харкові.

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