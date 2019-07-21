Реакція Слуги народу на результати екзит-полу

Президентська політична партія Слуга народу відреагувала на результати Національного екзит-полу, за якими вона лідирує на виборах до Верховної Ради. Так, за політсилу свій голос віддали 43,9% виборців.

Лідер партії Дмитро Разумков подякував українцям, які віддали свої голоси за Слугу народу.

– Ми вдячні всім, хто підтримав нашу політсилу. Впевнені, що отримаємо хороший результат і в мажоритарних округах. Я сподіваюся, що ми в короткі терміни зможемо почати виконувати все те, що обіцяли українцям, – сказав Разумков.

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Президент України подякував за дуже велику довіру до партії Слуга народу. Він сказав, що всі члени його команди молодці. Окремо відзначив президент – главу партії Дмитра Разумкова.

Серед пріоритетів Зеленський назвав: припинення війни, повернення полонених і перемогу над корупцією.

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