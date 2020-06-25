Референдум у Росії та парад у Москві. Як Путін зганяє людей на голосування

З 25 червня і упродовж півтора тижня росіяни мають змогу заявити – чи бажають вони дозволити Путіну правити ще 36 років.

67-річний колишній офіцер КДБ керує Росією вже понад два десятиліття. На заслужений відпочинок не збирається, тож тепер в країні стартує референдум, щоб підігнати Конституцію під його забаганки.

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Епідемія коронавірусу, що вирує в країні – не аргумент для перенесення голосування. А те, що дані про смертність від оперативного штабу і цифри від Росстату розбігаються у кілька разів, пояснюють різними методологіями розрахунку.

Дільниці підготували заздалегідь і не забули розкласти там свіженький тираж основного закону з уже внесеними поправками. Кажуть, що починають раніше, щоб забезпечити дистанцію в умовах епідемії, а поправлену Конституцію поквапилися надрукувати, аби люди ознайомилися. Російські політики запевняють, що все це заради людей.

Росія відсвяткувала своє найбільше державне свято, День Перемоги, військовим парадом у Москві, який мав відбутися 9 травня, але був відкладений через коронавірус.

Карантин у Москві цього місяця послабили, але технічно масові мітинги залишаються забороненими. Проте, президент Росії Володимир Путін вирішив проводити парад у столиці, незважаючи на заяви в суспільстві про те, що безвідповідально збирати людей у розпал епідемії. Парад у Москві вже охрестили в ЗМІ “парадом смертників”.