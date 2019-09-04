Реформа Кабміну: чи виграє Україна від об’єднання міністерств

В Україні триває скорочення міністерств та їх об’єднання. Тепер відомств буде не 19, а 15. Та й віце-прем’єрів поменшає – їх буде двоє, а не шестеро, як раніше. Глава уряду Олексій Гончарук переконаний, що така реформа на часі – буде менше бюрократії.

Чимало експертів не вбачають у цьому чогось надзвичайного чи негативного, бо так відбувається у багатьох європейських країнах, як от у Франції, Італії, Швеції злилися в одно енергетика і екологія. Але не всі підтримують таке об’єднання в Україні. Принаймні екологи проти. Кажуть про небезпеки. Новообраний очільник відомства Олексій Оржель обіцяє: в новому міністерстві питання екології не відійдуть на другий план, як дорікають активісти. При цьому енергетичну політику вестимуть так, щоб якнайменше шкодити природі.

Зате аграрії у злитті з економікою бачать лише плюси. Два вчорашні відомства Мінекономрозвитку та Мінагрополітики об’єднали в одне міністерство й доручили його економісту з світовим ім’ям, людині з мізками професора Пітсбургського університету – Тимофію Милованову. Новообраний міністр переконаний: АПК від цього точно не постраждає, а економіка виграє.

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Обєднують і Міністерства ветеранів і тимчасово окупованих територій, додавши новому міністру Оксані Коляді відповідальність за внутрішньо переміщених осіб. Рада ветеранів категорично проти такого об’єднання. Очільниця ж нового відомства готова взятися за все, вже окреслила пріоритети й налаштована на продуктивну роботу.

Тепер під одним дахом будуть і культура, туризм, спорт та інформаційна політика. Тріо – Мінкульт, Мінінформполітики та Міністерство молоді та спорту об’єднали в Міністерство з питань гуманітарної політики і передали в руки одному з найуспішніших менеджерів у телевізійній сфері Володимиру Бородянському. Він за місяць обіцяє озвучити гуманітарну стратегію країни. Серед пріоритетних напрямків – самоідентифікація українців.

В новому Кабміні створили два зовсім нових відомства. Міністерство цифрової трансформації очолив наймолодший міністр – 28-річний Михайло Федоров, а у Міністерстві розвитку громад і територій України Олені Бабак відійшли функції віце-прем’єра з регіональної політики разом з уже звичним до нього додатком у вигляді Мінрегіонбуду та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

У кабміні обіцяють: жоден з напрямків не загубиться. Просто буде менше бюрократії і людей без портфелів та відповідальності. А більше порядку та ефективних дій.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Олександр Турчинов заявив, що всі нові міністерства або ті, що змінили назву в новому уряді, не зможуть працювати.

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