Реформа нової української школи триватиме і прискориться – Ганна Новосад
Нова очільниця Міністерства освіти Ганна Новосад з командою вперше вийшла на прес-конференцію. У відомстві налаштовані продовжити реформу попередників. І навіть хочуть прискорити запровадження новацій.
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Також у міністерстві планують змінювати дошкільну освіту, аби діти йшли в перший клас психологічно готовими. Планують боротися з плагіатом, встановлювати зв’язки між наукою і бізнесом, реформувати академії наук. А ще вірять, що їм нарешті вдасться зробити популярною профтехосвіту.
До слова, Анна Новосад – що відомо про нового міністра освіти.
2019-09-12
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