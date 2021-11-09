Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle / Історії успіху

Реформи містобудування: про що говорили за круглим столом забудовники

Маргарита Верещагіна

Глобальні реформи у містобудівній галузі обговорили у столиці. На круглий стіл Конфедерації Будівельників України з’їхались представники компаній-забудовників з регіонів та Києва.

Головне мета – познайомитись з роботою новоствореного органу – Державної інспекції архітектури та містобудування. Забудовники відзначили значну ефективність роботи ДІАМу. Адже менш ніж за 2 місяця роботи структура  встигла видати  270 сертифікатів про прийняття в експлуатацію об’єктів.

Голова ДІАМу Семен Кривонос наголосив, що це тільки початок на шляху до реформ. Всі учасники будівельного ринку очікують прийняття Парламентом у другому читанні законопроекту №5655. Він значно змінить підходи у містобудуваннні.

Наступна перевага законопроєкта 5655 – надання прав приватним структурам, окрім ДІАМу, видавати дозволи на будівництво та приймати в експлуатацію об’єкти.

Такі зміни не тільки стимулюватимуть розвиток будівельного ринку, а й економіки країни в цілому.

Читайте
Велике будівництво Зеленського до кінця року завершить ремонт Тульчинської об'їзної

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Творець Сатани: що відомо про Михайла Янгеля та його внесок в українську космонавтику
Творець Сатани: що відомо про Михайла Янгеля та його внесок в українську космонавтику
Продовження зустрічей у Нормандському форматі під великим питанням – Никифоров
Продовження зустрічей у Нормандському форматі під великим питанням – Никифоров
Поглиблення відносин: США підпишуть з Україною нову хартію стратегічного партнерства
Поглиблення відносин: США підпишуть з Україною нову хартію стратегічного партнерства
Голова Гітлера: українець хотів вивезти в Італію понад 100 предметів часів Третього рейху
Голова Гітлера: українець хотів вивезти в Італію понад 100 предметів часів Третього рейху
Саакашвілі повідомив у листі омбудсмену про критичний стан здоров’я
Саакашвілі повідомив у листі омбудсмену про критичний стан здоров’я
Росія скоротила в листопаді поставки скрапленого газу в Україну – Герус
Росія скоротила в листопаді поставки скрапленого газу в Україну – Герус
Страждає важлива галузь: чому Україна має домогтися скасування сталевого мита в США
Страждає важлива галузь: чому Україна має домогтися скасування сталевого мита в США
Понад 40 країн, зокрема Україна, зобов’язалися відмовитись від вугілля
Понад 40 країн, зокрема Україна, зобов’язалися відмовитись від вугілля
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка