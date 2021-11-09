Реформи містобудування: про що говорили за круглим столом забудовники

Глобальні реформи у містобудівній галузі обговорили у столиці. На круглий стіл Конфедерації Будівельників України з’їхались представники компаній-забудовників з регіонів та Києва.

Головне мета – познайомитись з роботою новоствореного органу – Державної інспекції архітектури та містобудування. Забудовники відзначили значну ефективність роботи ДІАМу. Адже менш ніж за 2 місяця роботи структура встигла видати 270 сертифікатів про прийняття в експлуатацію об’єктів.

Голова ДІАМу Семен Кривонос наголосив, що це тільки початок на шляху до реформ. Всі учасники будівельного ринку очікують прийняття Парламентом у другому читанні законопроекту №5655. Він значно змінить підходи у містобудуваннні.

Наступна перевага законопроєкта 5655 – надання прав приватним структурам, окрім ДІАМу, видавати дозволи на будівництво та приймати в експлуатацію об’єкти.

Такі зміни не тільки стимулюватимуть розвиток будівельного ринку, а й економіки країни в цілому.

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