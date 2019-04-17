Реформи та зростання економіки : чого досяг Кабмін за три роки
Україна досягла багатьох позитивних змін, але вони швидко не відбуваються і той, хто обіцяє сьогодні і зараз – займається популізмом. Саме таку заяву сьогодні почули журналісти від прем’єр-міністра. Володимир Гройсман звітував за три роки роботи уряду.
Кабмін відзвітував за три роки своєї діяльності. Серед найбільших досягнень – зростання економіки. Уже 12 місяців вона потроху прямує вгору. Вдалими прем’єр вважає реформи з децентралізації та медичну – сімейного лікаря вже має 27 млн людей. А заважають країні жити борги. Цьогоріч довелося віддати 14 млрд. А могли б створити систему екстреної медицини.
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Чудес не буває, все дається серйозною працею. Тому прем’єр радить українцям на швидкі зміни не сподіватися.
В активі нинішнього Кабміну, який призначили 14 квітня 2016 року – поступове зростання економіки. За три роки маємо майже +8,5% ВВП, значне скорочення зовнішнього боргу, збільшення мінімалки утричі. А середньої пенсії – на 70%. Поступово знижується й інфляція.
До 24 квітня Нафтогаз має ухвалити рішення про зниження ціни на газ. Нині один куб коштує 8 гривень 55 копійок.
А ще Кабмін хоче розширити свої повноваження, зокрема, прем’єр звернеться до парламенту, аби там ухвалювали рамочні закони, а специфікою змін займався б саме уряд. Тоді й реформи просуватимуться швидше.
До слова, якщо ціни на газ не будуть знижені, то главу НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва відправлять у відставку.