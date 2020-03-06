Рейд гральними закладами. СБУ ліквідувала підпільні казино у Запоріжжі

У Запоріжжі СБУ провела масштабний рейд підпільними ігровими закладами, що й досі працювали навіть після тотального закриття всіх нелегальних казино в країні два місяці тому. Спецпризначенці стрімко вдиралися усередину законспірованих казино, де затримували операторів та відвідувачів. Серед них силовикам вдалося заскочити навіть кілька іноземців.

Один із азартних закладів працював фактично на центральному проспекті. За оперативною інформацією, вхід до таких закладів лише за попередньої згоди, або рекомендації інших гравців і коштує 500 грн. У грудні 2019 року силовики вже влаштовували тотальну всеукраїнську облаву по підпільних казино. Тоді закрилися сотні законспірованих закладів та було вилучено тисячі автоматів. Деталі у сюжеті Андрія Почтєва.

Нагадаємо, СБУ викрила схему привласнення київської землі на 800 млн грн.

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