Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Рейд гральними закладами. СБУ ліквідувала підпільні казино у Запоріжжі

У Запоріжжі СБУ провела масштабний рейд підпільними ігровими закладами, що й досі працювали навіть після тотального закриття всіх нелегальних казино в країні два місяці тому. Спецпризначенці стрімко вдиралися усередину законспірованих казино, де затримували операторів та відвідувачів. Серед них силовикам вдалося заскочити навіть кілька іноземців.

Один із азартних закладів працював фактично на центральному проспекті. За оперативною інформацією, вхід до таких закладів лише за попередньої згоди, або рекомендації інших гравців і коштує 500 грн. У грудні 2019 року силовики вже влаштовували тотальну всеукраїнську облаву по підпільних казино. Тоді закрилися сотні законспірованих закладів та було вилучено тисячі автоматів. Деталі у сюжеті Андрія Почтєва.

Нагадаємо, СБУ викрила схему привласнення київської землі на 800 млн грн.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чорна трансплантологія – як українці продають органи
Чорна трансплантологія – як українці продають органи
СБУ підозрює звільненого з полону “ДНР” українця в тортурах над військовими ЗСУ
СБУ підозрює звільненого з полону “ДНР” українця в тортурах над військовими ЗСУ
Посадовці Укроборонпрому закупили неякісні запчастини за завищеними цінами – СБУ
Посадовці Укроборонпрому закупили неякісні запчастини за завищеними цінами – СБУ
СБУ викрила схему привласнення київської землі на 800 млн грн
СБУ викрила схему привласнення київської землі на 800 млн грн
Через Одесу в Україну потрапляли нелегальні мігранти з Близького Сходу – СБУ
Через Одесу в Україну потрапляли нелегальні мігранти з Близького Сходу – СБУ
На Луганщині жінка тримала у гаражі гранатометні постріли та вибухівку
На Луганщині жінка тримала у гаражі гранатометні постріли та вибухівку
СБУ викрила пропагандистів сепаратизму у Донецькій і Сумській областях
СБУ викрила пропагандистів сепаратизму у Донецькій і Сумській областях
Скільки коштує крісло губернатора: СБУ викрила шахраїв, які “продавали” посади
Скільки коштує крісло губернатора: СБУ викрила шахраїв, які “продавали” посади

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка