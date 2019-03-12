Рейд на паліїв трави: штрафи і скільки склали протоколів

У національному Нижньо-Дністровському заповіднику вчора опівдні зайнялося 3 га очеретяних плавнів – рятувальники почали гасити, але штормовий вітер розганяв полум’я, і нині горить площа у сто разів більша – 300 га.

Вогонь дістався дачного селища. Там згоріли двоповерховий будиночок і лазня. На щастя, ніхто не постраждав. Такі пожежі, на жаль, стали традиційними – місцеві мешканці палять суху траву.

Екологи запевняють, вогонь для заповідника – справжня катастрофа. Серед жертв сотні тварин і рослин.

Горять поля на Волині. Сильний вітер миттєво розносить полум’я, у вогні десятки гектарів.

Дивіться: Тліє Новояворівський полігон: хто підпалив сміттєзвалище

У селі Дерно вогонь перекинувся на молодий ліс, його намагалися загасити очевидці. Місцеві мешканці відвернули полум’я, яке підібралася впритул до будинків у селі Калинівка.

За спалювання полів можна загриміти за грати, попереджають екологи. Хоча піймати паліїв важко.

За два тижні інспектори склали майже 30 протоколів. У кожному районі – рейди. Паліїв карають здебільшого штрафом – максимум 340 грн.

До слова, в Україні продовжується незаконна вирубка лісу. Факти ICTV писали про тіньову схему махінацій.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.