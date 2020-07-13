Рейд у маршрутках Дніпра: як каратимуть за зламані сидіння і протерміновані аптечки

Смерть маршруткам! – у Дніпрі рейд перевірок транспортних засобів. Відсутність вогнегасників, прострочені аптечки, брудні салони та навіть водії без дозволу на перевезення пасажирів. Все це фіксують спеціалісти чи не в кожному автобусі.

Вперше такий рейд провели минулого року, відтоді інспектори складають сотні актів. Міська ж влада категорична, у разі повторного виявлення порушення, транспорт знімають з рейсів.

Зламані сидіння та відсутність вогнегасників вже в першому автобусі інспектори фіксують порушення. З аптечками теж біда.

У одного з водіїв виявили, що кількість пасажирів, яку можна перевозити не співпадає з реєстраційними документами. Викликали поліцію.

Комфорт та безпека – це все, чого вимагають пасажири. З першим, визнають, вже краще. В місті почали замінювати старі та розбиті маршрутки на великі місткі автобуси.

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А ось з безпекою для пасажирів й досі проблема. На місцях де мали б бути молоточки для аварійного розбиття вікон – порожньо.

Справність сидінь та люків, цілісність лобового скла та відповідна якість гуми, всього 22 критерії, за якими інспектори оглядають транспорт. За кожним з них виставляють бали від 0 до 12. Всі порушення фіксують в актах та відправляють в АТП.

Стан чи не всіх маршруток, кажуть чиновники вже критичний. Тож в Дніпрі потроху міняють старі маршрутки на нові автобуси. Їх вже 160 на маршрутах.

Триватиме така перевірка ще декілька місяців. За цей час спеціалісти проінспектують весь транспорт на міських маршрутах. У разі повторного виявлення порушень з перевізником розривають контракт.

Також була перевірка маршруток на Черкащині. Там були заблоковані аварійні виходи, доставлені додаткові крісла, протермінований техогляд та відсутність дозволів на перевезення. Водію виписали 170 грн штрафу, перевізнику – 1700. Підприємство отримує припис на усунення порушень. Штрафи здебільшого ефективні, кажуть патрульні.

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