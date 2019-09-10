Реконструкція мосту у Дніпрі: як змінився та скільки витратили грошей

Три роки ремонту, відкриті кримінальні провадження та космічна вартість робіт – саме з цим пов’язаний ремонт Центрального мосту у Дніпрі. Відкрили переправу зранку 7 вересня, а всіх охочих експертів, активістів та журналістів дізнатися про роботи запросили лише 10 вересня. Міська влада звітує, що нині переправа в ідеальному стані, а ось активісти називають ремонт не капітальним, а косметичним.

Центральний міст – одна з головних артерій, що об’єднує правий та лівий берег міста Дніпро. Справжній транспортний колапс розпочався 3 роки тому, коли переправу почали ремонтувати. Змінювалися підрядники, правоохоронці відкривали кримінальні провадження, вартість ремонту зростала з космічною швидкістю і нині, за даними міської влади, зупинилась на позначці 399 млн грн. Однак, як кажуть активісти, за тендерною документацію цифра значно більша – понад 600 млн грн.

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Журналістів повезли по спланованому маршруту, де все відремонтовано та відшліфовано, а ось активістам, які лише з другої спроби таки потрапили на човен, проїхатися власним маршрутом заборонили. Експерти на борту звітують, що ремонт якісний та надійний, однак, роботи з опорами все ще попереду.

Збудували цей міст в 1966 році, на його будівництво знадобилось 2 роки, а ось на те, щоб відремонтувати – більше трьох. Роботи пішли швидше, коли президент уклав з міським очільником парі: здати міст до Дня міста, або ж – відставка. За два місяці переправу відкрили.

Чи прийме президент роботу стане відомо вже незабаром. Однак інженери вже готують містян до чергових ремонтних робіт, адже в належному стані переправу все ж необхідно підтримувати.

Нагадаємо, у Дніпрі під припаркованим авто провалився асфальт.

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