Рекорд влучань від СБУ | Нові деталі у справі Частякова | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
— РФ ударила по ліцею на Херсонщині.
— Нічний обстріл України.
— ГУР вразило два десантні швидкісні катери в Криму.
— Місяць активних ворожих штурмів Авдіївки.
— Просування ЗСУ на Запоріжжі.
— Центр спеціальних операцій вразив 20 ворожих цілей за ніч.
— Розмір військової допомоги США стане меншим.
— Чотири мільйони гривень на протез для військового.
— Спецпрокуратура оскаржуватиме рішення суду у справі загибелі помічника Залужного.
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