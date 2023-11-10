Рекорд влучань від СБУ | Нові деталі у справі Частякова | Новини Факти ICTV за 10.11.2023

— РФ ударила по ліцею на Херсонщині.

— Нічний обстріл України.

— ГУР вразило два десантні швидкісні катери в Криму.

— Місяць активних ворожих штурмів Авдіївки.

— Просування ЗСУ на Запоріжжі.

— Центр спеціальних операцій вразив 20 ворожих цілей за ніч.

— Розмір військової допомоги США стане меншим.

— Чотири мільйони гривень на протез для військового.

— Спецпрокуратура оскаржуватиме рішення суду у справі загибелі помічника Залужного.

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