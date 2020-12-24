Рекордна смертність та удар по владі короля: наслідки ігнорування карантину у Швеції

Протягом всього 2020 року Швеція відмовлялася від жорсткого карантину.

Люди ходили без масок і в громадських місцях, і в магазинах, а урядовці проігнорували масові обмеження, зробивши ставку на колективний імунітет.

Таке рішення назвали шведським експериментом на противагу локдаунам у більшості країн. Влада рекомендувала шведам регулярно мити руки і прикривати рот і ніс під час кашлю.

Хоч стиль життя шведів, на відміну від італійців чи іспанців – більш стриманий, обмежень у громадських місцях чи навчальних закладах практично не було.

Проте з кожним місяцем пандемія ставала все видимішою: громадяни почали критикувати уряд за високу смертність – особливо порівнно з сусідними країнами.

Станом на кінець грудня Швеція зареєструвала 8 тис. летальних випадків, пов’язаних з коронавірусом. Для країни з населення у 10 мільйонів людей це високі показники.

Експерти порівнюють: якщо в сусідніх – Норвегії 405 смертей, у Фінляндії 511, у Данії – більше тисячі. Помилкою було і надто легковажне ставлення до будинків для літніх людей.

Шведські епідеміологи визнають – така кількість смертей стала для них неочікуваною. Усю відповідальність за провал у боротьбі з коронавірусом взяв на себе король.

Таким чином, карантин у Швеції запроваджують лише наприкінці 2020 року.

Уряд не рекомендує проводити масові зустрічі, також буде введено режим носіння масок у транспорті та можливий перехід на дистанційну форму навчання та роботи.

Стокгольм сподівається, що нові обмеження дадуть результат вже найближчим часом.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.