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Рекордне безробіття і посилення карантину: ситуація з Covid-19 у США

На першому місці за кількістю інфікованих коронавірусом – США. Дедалі більше штатів і міст запроваджують більш суворий карантин.

Зокрема, у Нью-Йорку, де нині епіцентр хвороби, наполягають, щоб люди обов’язково носили маски. Адже за останніми дослідженнями, коронавірус може передаватись навіть під час звичайної розмови чи диханні, а інфікована людина може зовсім не мати симптомів.

Епідемія коронавірусу спричинила рекордне безробіття у Сполучених Штатах. За останні кілька тижнів понад 6,5 млн американців втратили можливість заробляти на життя.

Про ситуацію в Америці дивіться у сюжеті Анни Боль.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у США від Covid-19 можуть померти 2 млн людей.

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