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Рекордні снігопади: на заході США зупинили рух залізницею та автошляхами

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Через заметілі без світла залишилося майже 30 тис. будинків. На дорогах – транспортний колапс. Комунальні служби ледве встигають розчищати сніг.

Рух найбільшими автострадами тимчасово заборонили, призупинили рух потягів. Місцева влада закликає людей залишатися вдома. А волонтери й рятувальники тим часом облаштовують пункти обігріву.

– За прогнозами, снігопади й морозна погода не вщухатимуть ще кілька днів. Тож ми обладнали притулки, куди люди можуть прийти й отримати допомогу, – розповів волонтер Кіт Г’юз.

За його словами, волонтери наразі роблять усе, щоб врятувати якомога більше людей.

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