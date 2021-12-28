Рекордні снігопади: на заході США зупинили рух залізницею та автошляхами
Через заметілі без світла залишилося майже 30 тис. будинків. На дорогах – транспортний колапс. Комунальні служби ледве встигають розчищати сніг.
Рух найбільшими автострадами тимчасово заборонили, призупинили рух потягів. Місцева влада закликає людей залишатися вдома. А волонтери й рятувальники тим часом облаштовують пункти обігріву.
– За прогнозами, снігопади й морозна погода не вщухатимуть ще кілька днів. Тож ми обладнали притулки, куди люди можуть прийти й отримати допомогу, – розповів волонтер Кіт Г’юз.
За його словами, волонтери наразі роблять усе, щоб врятувати якомога більше людей.
2021-12-28
Теги: Залізниця, Каліфорнія, Негода, снігопади, США