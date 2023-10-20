Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Рекордні втрати росіян | Нічний штурм Авдіївки | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
— Втрати ворога за добу.
— Росіяни почали нові штурми Авдіївки.
— Репортаж з Авдіївки: ворог відновив атаки.
— У Запоріжжі завершили пошукові роботи після ракетного удару 18 жовтня.
— Спецоперація ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини.
— Нові підрозділи прикордонників готові до оборони рубежів.
— Байден звернувся до американців з овального кабінету.
— США відбили повітряні атаки на Близькому Сході.
— Лікування поранених військових у Дніпрі.
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