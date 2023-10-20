Рекордні втрати росіян | Нічний штурм Авдіївки | Новини Факти ICTV за 20.10.2023

— Втрати ворога за добу.

— Росіяни почали нові штурми Авдіївки.

— Репортаж з Авдіївки: ворог відновив атаки.

— У Запоріжжі завершили пошукові роботи після ракетного удару 18 жовтня.

— Спецоперація ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини.

— Нові підрозділи прикордонників готові до оборони рубежів.

— Байден звернувся до американців з овального кабінету.

— США відбили повітряні атаки на Близькому Сході.

— Лікування поранених військових у Дніпрі.

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