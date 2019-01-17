Рекордні втрати серед терористів: бійці ООС відповіли на обстріл вантажівки

Після влучення бойовиків у військову вантажівку з протитанкового ракетного комплексу, командувач ООС Сергій Наєв пообіцяв дати адекватну відповідь, і вона не забарилася.

Вперше за кілька років українська розвідка фіксує рекордні 12 знищених терористів. Українські армійці ліквідували ворожу вантажівку з боєприпасами та знищили штурмову групу терористів.

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В районі населеного пункту Широкіне ворожа диверсійна група просувалася в сторону наших позицій була помічена спостерігачами, відкрито вогонь на ураження, втрати противника склали 4 особи.

Сьогодні до військового госпіталю навідати поранених завітав командувач ООС Сергій Наєв. Та через контузію не всі змогли почути розмову.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Наєв спрогнозував кінець війни на Донбасі.

Опубліковано Cічень, 17 в 19:44



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