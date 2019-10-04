Ремесло, яке врятувало від голоду! Як роблять знамениті лиманські віники

Невеличке село Лиман на Харківщині прославилось на всю Україну своїми віниками – впізнати його легко, чи не біля кожного подвір`я там продають інвентар для прибирання. Вирощують просо і плетуть віники в Лимані зо два століття і роблять це настільки вдало, що перетворили плетіння віників на ремесло. Сучасники перейняли майстерність від своїх бабусь та дідусів, які сіяли просо гектарами, збирали врожай всією родиною.

Віники й Лиман – слова синоніми, адже подвір`я, де не вміють плести мітлу, тут не знайти.

Лиманці називають просо туркою, адже його завезли сюди османи під час завойовницьких воєн три сотні років тому. Відтоді зернятко стало місцевим оберегом, врятувало не одну родину від смерті.

Сучасна молодь вирощувати просо не дуже хоче, бо насправді то важка праця. Город треба зорати, навесні засіяти, влітку разів зо двадцять прополоти, і лише восени зібрати врожай.

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Снопи обрубують до розміру віника, оббивають зерно, стеблини сушать і тільки після цього плетуть з них віники. Стягнути пучечки докупи непросто.

Аби працювалося легше, селянки співали. Місцевому ансамблю колись навіть присвоїли звання народного. Сучасні майстрині продовжили справу бабусь, виступають на концертах і на майстер-класах.

Кілька років тому одна з майстринь навчилася вишивати так само, як це робили бабусі сотні років тому. Хоча раніше не брала і голки до рук, оздобила нині вже сотню сорочок і рушників. Тепер на черзі костюми для колективу.

Пилососи витіснили з ринку віники, та лиманці вірять, що зможуть зберегти ремесло і передати традиції майбутнім поколінням. Бо віник – то ще й давня магія.

До слова, здати каштани і заробити. Де приймають і скільки просять за кілограм.

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