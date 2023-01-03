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Факти / Відео / Україна

Ремонт “пташок” для ЗСУ: як маріупольська команда дарує друге життя дронам

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Команда маріупольців у Черкасах налагодила ремонт дронів. Андрій Гежа у рідному Маріуполі ремонтував електронну техніку. Якось з однодумцями допоміг військовим повернути до життя дрон. Робити це продовжили і коли виїхали з окупованого міста. Спочатку у Запоріжжі. А з літа – у Черкасах.

Команда вже відремонтувала та передала бійцям півтори сотні “птахів”. І зупинятися не збирається.

Перший дрон Андрію довелося лагодити, коли там було вже гаряче. Після евакуації до Запоріжжя разом із товаришем, який займався сільськогосподарськими дронами, вони організували справу. Тоді литовці допомогли з обладнанням і запчастинами на перший час.

Зараз команда має невеличку кімнату, де Андрій разом з однодумцями облаштував мінімайстерню з ремонту дронів. Тут їх зберігають, реанімують і тестують.

Електроніка – найважливіше у квадрокоптері. У майстерню Андрія на реанімацію потрапляють безпілотники з різними поламками: відмовляють мотори, виходять з ладу “лапки”, камери, корпуси. Але найстрашніша для них – вода:

– Якщо апарат пролежав у воді, то на 99% це вже труп. Він може бути корисним тільки на рахунок того, що з нього ми знімаємо корпусні елементи. Зараз ми відновлюємо більше 80% дронів, які до нас приїжджають – розповідає Андрій Гежа.

Волонтери кажуть, що ремонтувати дрони вигідніше, ніж купувати нові. Найпоширеніший дрон – Mavic 3 – коштує близько 3 тис. доларів, а вартість відновлення  – приблизно до 100 доларів:

– Деталі дуже важко знайти для ремонту. Найчастіше з двох-трьох дронів можна зробити повноцінний новий, який буде допомагати хлопцям, – каже волонтерка Валерія Гармаш.

Гроші на запчастини збирають серед охочих допомогти. Дружина Андрія і волонтерка Ірина розповіла, що навіть діти приносили свої іграшкові дрони, які переробляли на бойові. А чоловік, який евакуювався з Донеччини, віддав на ремонт усі свої заощадження  – 2 тис. доларів:

– Така підтримка наших людей, яка була у 2014 році, яка в нас є з 24 лютого, зараз об’єднує всю нашу Україну. Ми всьому світу показуємо, наскільки ми міцні, – каже волонтерка Ірина Гежа.

Найзаповітніша мрія маріупольських ентузіастів, як і всіх українців нині – перемога. Але й після неї команда справу буде розвивати. Адже потім дрони виявлятимуть вибухонебезпечні предмети.

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