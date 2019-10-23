Ремонт є, а покриття немає. Чому каменським тенісистам ніде тренуватися

Спортивний скандал у Кам’янському на Дніпропетровщині. Все через центральний зал щойно відремонтованого комплеку. Тут мали тренуватися тенісисти, та місця їм не знайшлося. Для юних спортсменів не поклали спеціальне покриття. Обурені батьки місяцями оббивали пороги чиновників.

Зала одна із трьох, у якій після капремонту мали тренуватися тенісисти. Натомість їм залишили тільки дві.

Понівечена дерев’яна підлога, пліснява на стелях, та шпаклівка, яка падає зі стелі – тут також тренуються майбутні чемпіони з тенісу.

Нині у півсотні юних тенісистів є два спеціальні зали. Однак не вистачає часу. Батьки змушені платити по 70 грн за додаткові заняття. Особливо це відчувається напередодні змагань, коли займатися треба по кілька годин щодня.

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Втікав, не погоджувався на інтерв’ю, та врешті решт, підрядник пояснив: під час ремонту у будівлі пішла тріщина, тому довелося вносити зміни у проект. Відтак, у центральному ігровому залі не змогли покласти спеціальне хардове покриття для занять тенісом.

За проектом капремонт спорткомплексу мав коштувати 28 млн грн. Тепер витрати, вочевидь, зростуть та ремонт таки продовжать. Адже батьки не припиняють оббивати пороги і дійшли вже до голови області. Він приїхав із ревізією.

Компромісне рішення – під розбірний паркет, на якому грають волейболісти і баскетболісти, у центральному залі таки укладуть хардове покриття для тенісистів.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Миколаєві у понад 30 школах немає спортзалів.

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