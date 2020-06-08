Ремонтують БМП та КрАЗи – робота відновлювального батальйону на Приазов’ї

Їх руки називають золотими. Вони ставлять на колеса гусениці, змушують їздити і стріляти військову техніку, яка побувала під ворожим обстрілом або просто вийшла з ладу через важкі фронтові будні.

Наша знімальна група бачила, як працюють майстри відновлювально-ремонтного батальйону на Приазов’ї.

Металевий велетень двигун БМП 1 бойової машини піхоти. ШестицилІндровий дизель разом із коробкою передач важить не менше тонни. Складний ремонт провели всього за кілька днів. Більше чекали запчастини, розповідає військовослужбовець. Тепер головне усе правильно встановити й закріпити.

Сергій – справжня зірка рембату. До війни викладав у профтехучилищі та підробляв на СТО.

Раніше відновлював тільки легковики. Ремонт вантажівок опанував уже в армії. І навчився робити це бездоганно.

У спеку і холод, дощ і сніг, удень і вночі – ремонтують за будь-яких умов. Якщо техніка дуже пошкоджена, бійці рембату її евакуюють. Часто під обстрілами, ризикуючи життям. Якщо поломка незначна, виїжджають і відновлюють усе безпосередньо на позиціях.

Головне, кажуть хлопці, спрацювати швидко та якісно. Та знають, що від їхньої роботи залежить боєздатність підрозділів на передових позиціях.

Нещодавно ЗСУ отримали 13 модернізованих танків Т-64 та Т-80, їх фактично реанімували після тривалого зберігання на складах, перебрали до гвинтика, встановили нове обладнання і просто з мотлоха створили сучасну бойову машину.

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