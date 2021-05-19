Ремонти й закупівля антисептиків: як готують до сезону миколаївські курорти

Миколаївські курорти Чорноморського узбережжя готують до прийому відпочивальників.

У пансіонатах і готелях тривають ремонти й перебудови. Відпочивальників чекають навіть у епідемію коронавірусу та обіцяють дотримуватись карантинних обмежень.

У Коблевому, незважаючи на будівельні роботи й зачинені кав’ярні та магазини, можна знайти відкритий готель із харчуванням.

– У Рибаківці з відпочивальників хіба що птахи-мартини, – жартує продавчиня магазину.

Тут неглибоке море, немає нічних клубів і дискотек, тому відпочинок тихий сімейний. Гостей традиційно очікують наприкінці червня.

Аби залучити відпочивальників зараз, знизили вартість номерів. У високий сезон обіцяють тримати ціни на торішньому рівні.

Найбільше власники баз відпочинку бояться, що червона карантинна зона зупинить відпочинок. Тому вже запасаються антисептиками та масками.

У Держпродспоживслужбі обіцяють майже щодня вибірково перевіряти пансіонати на дотримання карантинних вимог.

Нечисельні відпочивальники звернули увагу на сміття, розбиті дороги й недостатнє освітлення. Міська влада обіцяла все виправити до кінця травня.

Стартує ж літній сезон на курортах чорноморського узбережжя Миколаївщини з середини червня.

Куди поїхати на море в Україні в 2021 році

У 2021 році через пандемію коронавірусу обмежені поїздки до багатьох курортних країн світу.

У зв’язку з цим Факти ICTV підготували п’ять найкращих локацій біля моря в Україні.

Детальніше про те, куди поїхати на море в Україні в 2021 році, читайте в нашому матеріалі.

Фото: Depositphotos

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