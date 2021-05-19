Ремонти й закупівля антисептиків: як готують до сезону миколаївські курорти
Миколаївські курорти Чорноморського узбережжя готують до прийому відпочивальників.
У пансіонатах і готелях тривають ремонти й перебудови. Відпочивальників чекають навіть у епідемію коронавірусу та обіцяють дотримуватись карантинних обмежень.
У Коблевому, незважаючи на будівельні роботи й зачинені кав’ярні та магазини, можна знайти відкритий готель із харчуванням.
– У Рибаківці з відпочивальників хіба що птахи-мартини, – жартує продавчиня магазину.
Тут неглибоке море, немає нічних клубів і дискотек, тому відпочинок тихий сімейний. Гостей традиційно очікують наприкінці червня.
Аби залучити відпочивальників зараз, знизили вартість номерів. У високий сезон обіцяють тримати ціни на торішньому рівні.
Найбільше власники баз відпочинку бояться, що червона карантинна зона зупинить відпочинок. Тому вже запасаються антисептиками та масками.
У Держпродспоживслужбі обіцяють майже щодня вибірково перевіряти пансіонати на дотримання карантинних вимог.
Нечисельні відпочивальники звернули увагу на сміття, розбиті дороги й недостатнє освітлення. Міська влада обіцяла все виправити до кінця травня.
Стартує ж літній сезон на курортах чорноморського узбережжя Миколаївщини з середини червня.
Куди поїхати на море в Україні в 2021 році
У 2021 році через пандемію коронавірусу обмежені поїздки до багатьох курортних країн світу.
У зв’язку з цим Факти ICTV підготували п’ять найкращих локацій біля моря в Україні.
Детальніше про те, куди поїхати на море в Україні в 2021 році, читайте в нашому матеріалі.
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