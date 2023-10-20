Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023

— Рекордні втрати ворога.

— Масований обстріл Херсонщини.

— Залужний на Авдіївському напрямку.

— Евакуація з Авдіївки.

— Відбудова у Посад-Покровському.

— Нові підрозділи прикордонників готові до оборони рубежів.

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