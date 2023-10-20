Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
— Рекордні втрати ворога.
— Масований обстріл Херсонщини.
— Залужний на Авдіївському напрямку.
— Евакуація з Авдіївки.
— Відбудова у Посад-Покровському.
— Нові підрозділи прикордонників готові до оборони рубежів.
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