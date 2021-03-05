Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Респіратори на вулиці та штрафи до $1 тис.: як діє жорсткий карантин у Чехії

У Чехії через велику кількість випадків коронавірусу запровадили тритижневий карантин. Уже кілька місяців кількість нових хворих залишається на високому рівні – близько 10 тис. на добу.

Закрили початкові школи, дитячі садки та непродовольчі магазини. Мешканцям країни не дозволяють без поважних причин залишати свої регіони. Серед них – навчання, робота, візит до лікарні або невідкладна поїздка до родичів.

На виїзді Праги чи не кожен автомобіль тут перевіряється патрульними поліції. Головне, про що запитують правоохоронці – наявність документів та причина в’їзду/виїзду з міста.

Якщо ж водій не може довести вагомість причини – його розвертають назад. Штраф за порушення цього обмеження може сягати $1 тис.

Крім того, чехів зобов’язали носити респіратори класу FPP2 і вище. Засоби захисту необхідно використовувати не лише у приміщеннях, а й на вулиці.

Читайте
В Італії вводитимуть одну дозу вакцини людям, які перехворіли на коронавірус

Угорщина посилює карантин

В Угорщині посилили карантин – з 8 березня в країні закриють майже всі підприємства. Зможуть працювати лише магазини, аптеки та заправні станції.

Школи та дитячі садки будуть зачиненими до квітня. Детальніше про карантин в Угорщині читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пік епідемії коронавірусу в Україні очікується наприкінці квітня – МОЗ
Пік епідемії коронавірусу в Україні очікується наприкінці квітня – МОЗ
Освітян вакцинують від Covid-19 до початку навчального року – Степанов
Освітян вакцинують від Covid-19 до початку навчального року – Степанов
Пандемія Covid-19 закінчиться до початку 2022 року – ВООЗ
Пандемія Covid-19 закінчиться до початку 2022 року – ВООЗ
Тільки один випадок вимагав нагляду лікарів після вакцинації від Covid-19 – Степанов
Тільки один випадок вимагав нагляду лікарів після вакцинації від Covid-19 – Степанов
Вакцину Спутник V ні за яких обставин не зареєструють в Україні – Степанов
Вакцину Спутник V ні за яких обставин не зареєструють в Україні – Степанов
12 481 особа: скільки українців зробили щеплення від Covid-19
12 481 особа: скільки українців зробили щеплення від Covid-19
Кому не можна вакцинуватися препаратом AstraZeneca – протипоказання
Кому не можна вакцинуватися препаратом AstraZeneca – протипоказання
Протидія коронавірусу: Японія продовжує надзвичайний стан на два тижні
Протидія коронавірусу: Японія продовжує надзвичайний стан на два тижні
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка