Респіратори на вулиці та штрафи до $1 тис.: як діє жорсткий карантин у Чехії

У Чехії через велику кількість випадків коронавірусу запровадили тритижневий карантин. Уже кілька місяців кількість нових хворих залишається на високому рівні – близько 10 тис. на добу.

Закрили початкові школи, дитячі садки та непродовольчі магазини. Мешканцям країни не дозволяють без поважних причин залишати свої регіони. Серед них – навчання, робота, візит до лікарні або невідкладна поїздка до родичів.

На виїзді Праги чи не кожен автомобіль тут перевіряється патрульними поліції. Головне, про що запитують правоохоронці – наявність документів та причина в’їзду/виїзду з міста.

Якщо ж водій не може довести вагомість причини – його розвертають назад. Штраф за порушення цього обмеження може сягати $1 тис.

Крім того, чехів зобов’язали носити респіратори класу FPP2 і вище. Засоби захисту необхідно використовувати не лише у приміщеннях, а й на вулиці.

Угорщина посилює карантин

В Угорщині посилили карантин – з 8 березня в країні закриють майже всі підприємства. Зможуть працювати лише магазини, аптеки та заправні станції.

Школи та дитячі садки будуть зачиненими до квітня. Детальніше про карантин в Угорщині читайте на Фактах ICTV.

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