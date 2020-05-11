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Ресторани готують свої літні тераси: як з 12 травня працюватимуть заклади Києва

Не всі міста виконують дозвіл на пом’якшення карантину повністю. Зокрема у Києві влада вважає за краще тримати закритими дитячі майданчики і прибережні зони відпочинку. До того ж розпочати пом’якшення вирішили лише з 12 травня. Проте киян вже нічого не спиняє – на вулиці вийшло значно більше людей, багато з них без масок.

Столичні ресторани лише готують свої літні тераси до відкриття. Розуміють, що клієнтів буде небагато, оскільки транспорт ще досі не ходить. Та й вимоги буде виконати непросто.

Згідно нових вимог між столами в ресторанах має бути 1,5 метри, а за столом не більше двох стільців. Готові страви мають подавати клієнтам через спеціальне віконечко чи столик, та головне – безконтактно. Також мають бути антисептики і лише одноразовий посуд. Докладніше у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, через послабленням карантинних заходів у Києві з 12 травня буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту, повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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