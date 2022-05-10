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Ресторани перетворилися на волонтерські штаби: Ектор Хіменес-Браво про допомогу Україні на фоні війни

Анастасія Єчкалова Журналістка Вікна

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво мріє про відбудову Київщини, і навіть збирає гроші для цього.

Це стало можливим завдяки благодійній вечері, для якої розробив власне українське меню. Квитки на цей захід розкупили за першу добу. 

Він був у рідній Колумбії, коли Росія розпочала повномасштабний наступ. Та вирішив, що має повернутися, аби допомагати Україні, де тепер його дім. 

– Потрібно готувати їжу для допомоги нашої армії, поліції, волонтерам, ТРО та пенсіонерам, – розповідає Ектор.

Ресторани Ектора у Києві одразу перетворились в волонтерський штаб. Кухарі готували та розвозили обіди для захисників. 

– Це був перший тиждень, 500 порцій щодня, і зараз ми робимо по 3 тис. порцій щодня, – додав зірковий кухар.

Згодом обіди почали щодня доправляти ще й на вокзал, пенсіонерам і мешканцям звільнених від окупантів міст на Київщині.

Побачивши руйнування, які лишила російська армія, Ектор вирішив, що час збирати гроші на відбудову України. І робити це як найкраще уміє – готувати їжу.

Він домовився про благодійну вечерю з одним з найкращих ресторанів Варшави – там взялися збирати гостей для благодійної вечері, а Ектор розробив українське меню. Ектор зізнався, що зміг зібрати €42 тис. для допомоги Україні.

Ці гроші підуть на допомогу і відбудову Бучанського району, каже Ектор. 

Нині Ектор готує до відкриття ще один ресторан у Львові. Рішення про це ухвалив вже після початку повномаштабної війни.

– Зараз потрібно інвестувати в Україну, бо наша країна потребує коштів, нашим кухарям також потрібні гроші та робота, – додає Ектор.

Шеф-кухар мріє після перемоги відкрити ще один ресторан – в Криму.

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