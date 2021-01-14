Ресторани за три дні локдауну в Україні втратили 25% прибутку

Українські підприємці потерпають від локдауну. Якщо великий бізнес ще хоч якось балансує, то маленькі підприємці нинішні обмеження можуть не пережити.

Лише за перші три дні січневого локдауну ресторани втратили 25% свого щоденного прибутку, підрахували експерти компанії Poster.

Попри те, що карантинні обмеження не вводили перед Новим роком і бізнес працював у найприбутковіший період, звичної грудневої виручки ресторатори так і не отримали, бо українці відмовились від корпоративів та бенкетів. Та й взагалі відвідувачів було в рази менше, ніж зазвичай.

У магазинів побутової техніки та електроніки зараз трохи краща ситуація, бо перед Новим роком люди активно купували подарунки. Але порівняно з груднем 2019 року середній чек покупки значно зменшився. Усе через те, що багато людей торік потрапили під скорочення чи закрили свій бізнес.

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Під час локдауну магазини техніки продають лише засоби зв’язку, решту товарів – онлайн.

ТРЦ втратили половину місячного прибутку, бо на період локдауну для своїх орендарів повністю скасували оплату. Але потрібно сплачувати за комунальні послуги.

– Ми не працюємо 17 днів. Це 55% доходів компанії, які просто взяли й витягли. Це ніби хтось залізе до вас у кишеню та забере 55% від зарплати, – пояснює керуючий директор торговельного центру Роман Ємець.

У асоціації рітейлерів кажуть, що відтермінування локдауну до січня дало підприємцям можливість хоч трохи розрахуватися з боргами, які в когось тягнуться ще з весняного карантину.

Українські підприємці певні, що після локдауну справи в них не покращаться, бо гості та покупці не повернуться так швидко, а виплату зарплат та оренду за лютий ніхто не скасовував. І наслідки 2020 року бізнес точно відчуватиме ще наступні півтора року.

У Міністерстві охорони здоров’я України не наполягатимуть на продовженні локдауну в Україні, який запровадили в країні з 8 до 24 січня 2021 року.

Діятиме адаптивний карантин, який дозволить посилювати обмеження в тих регіонах країни, де спостерігатиметься погіршення епідситуації. Попри прогнози, такий сценарій не є остаточним. Детальніше про продовження локдауну в Україні читайте в матеріалі Факти ICTV.

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