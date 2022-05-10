Ресурси ворога обмежені: експерт спрогнозував наступні дії військ РФ в Україні

Російські війська не змогли досягнути поставлених Кремлем цілей в Україні. У лавах ворога знижується моральний дух та скорочуються ресурси.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Він звернув увагу на те, що господар Кремля Володимир Путін, попри очікування, не оголосив у своїй промові на 9 травня про якісь “перемоги”, оскільки їх немає.

Коментуючи подальший розвиток бойових дій в Україні, Сунгуровський спрогнозував, що війська РФ пробуватимуть наступати на Донбасі – в напрямку Лиману (Донецька область) та Рубіжного (Луганська область), а також на Запорізькому напрямку.

Далі ж, за словами експерта, російські загарбники можуть спробувати перейти до оборонних дій та закріпитися на досягнутих позиціях.

– Вони зараз ведуть розвідувальні дії, вишукують у нас слабкі місця. Кожна тактична операція з наступу передбачає перевагу в силах і засобах. Вони перекидають з одного напрямку на інший, там наступають. Але ж вони оголюють інші напрямки, і там уже наступаємо ми. Зараз ідуть певні “гойдалки”. Але ці можливості з маневрування власними силами і засобами в них не такі вже й великі, оскільки моральний дух падає, ресурси обмежені, і обмежуються ще далі – і в техніці, і в живій силі, – наголосив Сунгуровський.

Експерт нагадав, що Україна поступово отримує західне озброєння. Сунгуровський зазначив, що тепер важливо так спланувати подальші дії української армії, щоб піти в контрнаступ і не дати ворогу окопатися.

Сунгуровський уточнив, що для успішного контрнаступу потрібна достатня кількість зброї, підготовлені військові підрозділи та підтримка з повітря.

– Для цього потрібно, по-перше, накопичення резервів: в озброєнні, снарядах, набоях, паливі. Наявність підготовлених підрозділів, щоб швидко, в штурмовому порядку долати оборонні позиції. Обов’язково потрібна підтримка з повітря. Якщо нам вдасться створити таке угруповання, то цей процес (контрнаступу, – Ред.) піде дуже швидко, – пояснив експерт.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни українські війська ліквідували близько 26 тис. російських окупантів. РФ також втратила понад 1,1 тис. танків, 199 літаків, 158 гелікоптерів та сотні одиниць іншої техніки.

Станом на вечір 10 травня Збройні сили України звільнили ще чотири населені пункти на Харківщині. Через значні втрати РФ виводить свої підрозділи з території цієї області.

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